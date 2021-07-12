Фасады шести образовательных учреждений отремонтируют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в этом году отремонтируют фасады шести образовательных учреждений. Все работы будут проведены в рамках подготовки к 800-летию города. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

- Ремонт четырех фасадов планируется завершить к юбилею города, - рассказали в департаменте. – Фасад гимназии № 13 отремонтируют к началу нового учебного года. Для ремонта центра детского творчества в Канавинском районе уже выбрали подрядчика. Сейчас там начались подготовительные работы.

Как рассказали в ведомстве, сейчас закончен ремонт в детском центре дополнительного образования «Агнес». Сейчас началась приемка учреждения.

-В детском саду № 22 сейчас меняют окна, а торцевые стены учреждения уже покрашены, - пояснили в департаменте. - Готовность объекта оценивается в 95%. Также более чем на 70% выполнен ремонт фасада детского сада № 31 в Нижегородском районе. Сейчас там началась покраска лицевой части здания.