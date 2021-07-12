Бывшего начальника нижегородского Госохотнадзора Бондаренко будут судить за взятки

Бывшего руководителя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко осудили за получение взяток и превышение должностных полномочий. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородскому региону.

Следователи завершили расследование по делу Бондаренко. По их версии, осуждённый неоднократно получал взятки от индивидуальных предпринимателей в размере 55 или 100 тысяч рублей. Взамен тот предоставлял им информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района.

Информация об участниках аукциона – коммерческая тайна. Взяткодателям она предоставляет преимущество в ходе аукциона, ограничивая конкуренцию.

Более того, в декабре 2020 года Николай Бондаренко превысил свои полномочия: дал устное незаконное указание своим подчинённым не составлять протокол об административном правонарушении в отношении некого гражданина. А также уничтожить материалы, свидетельствующие о правонарушении со стороны гражданина.

В том же декабре 2020 он незаконно потребовал и получил от своего подчинённого часть его премии. На руки обвиняемому попали 20 тысяч рублей.

Свою вину экс-начальник Госохотнадзора признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд.

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