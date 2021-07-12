180 млн рублей выделят на строительство нового водовода в Павловском районе

На строительство нового водовода и резервуара чистой воды в Павловском районе Нижегородской области выделят 180 миллионов рублей из регионального бюджета. Таким образом распорядился нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, нынешний водовод, обслуживающий Ворсму и деревню Ясенцы, находится в аварийном состоянии.

– Решить проблему водоснабжения в Ворсме планируется за счёт регионального бюджета, – сказал Глеб Никитин. – Около 20 000 человек регулярно испытывает сложности с водоснабжением. Поступает немало жалоб. Проблемы возникают и в учреждениях социальной сферы. Теперь этот вопрос можно будет решить окончательно.

За последний месяц от жителей Ворсмы поступило свыше 50 сообщений по этой теме. Данные предоставил Центр управления регионом (ЦУР). Отмечено также, что проблему необходимо решать комплексно. В течение месяца местный водоканал только организовывал подвоз воды.

Предполагается, что средства на строительство будут выделяться в течение трёх лет.

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