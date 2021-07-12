Почти 17 млн рублей направят на обновление автобусного парка Большемурашкинского района

На обновление автобусного парка Большемурашкинского района Нижегородской области направят почти 17 миллионов рублей из областного бюджета. Таким образом распорядился глава региона Глеб Никитин.

По его словам, в Нижегородской области сложилась критическая ситуация с обеспечением пассажирских перевозок жителей муниципалитетов. Это относится и к междугородним маршрутам. 100% достигла степень износа десяти единиц транспорта муниципального автотранспортного предприятия. Как следствие – частые поломки (особенно зимой).

– Очевидно, что за счёт собственных сил муниципалитет сейчас не сможет решить проблему, – подтвердил Глеб Никитин. – Немало обращений поступает от жителей на качество транспортного обслуживания. В связи с этим принял решение поддержать предложение о выделении средств на закупку новых автобусов. В ближайшее время будет проработан вариант с использованием механизма лизинга.

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