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Общество12 июля 2021 12:12

Почти 17 млн рублей направят на обновление автобусного парка Большемурашкинского района

Глеб Никитин поручил выделить эти средства из областного бюджета
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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На обновление автобусного парка Большемурашкинского района Нижегородской области направят почти 17 миллионов рублей из областного бюджета. Таким образом распорядился глава региона Глеб Никитин.

По его словам, в Нижегородской области сложилась критическая ситуация с обеспечением пассажирских перевозок жителей муниципалитетов. Это относится и к междугородним маршрутам. 100% достигла степень износа десяти единиц транспорта муниципального автотранспортного предприятия. Как следствие – частые поломки (особенно зимой).

– Очевидно, что за счёт собственных сил муниципалитет сейчас не сможет решить проблему, – подтвердил Глеб Никитин. – Немало обращений поступает от жителей на качество транспортного обслуживания. В связи с этим принял решение поддержать предложение о выделении средств на закупку новых автобусов. В ближайшее время будет проработан вариант с использованием механизма лизинга.

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