В Мининском университете открылась киношкола «Горький Film».

В пространстве «Мининский университет – Точка кипения» 9 июля открылась киношкола Горький film, ставшая частью юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest. Она будет работать с 9 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мининского университета.

- Сегодня мы впервые открываем киношколу ГОРЬКИЙ film, в рамках пятого юбилейного фестиваля российского кино Горький fest, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Создание киношколы – еще один шаг на пути развития киноиндустрии в регионе. ГОРЬКИЙ film — отличная возможность для нижегородцев получить новые знания и опыт, посмотреть, как работают другие и получить объективную оценку своей работы.

Уже известно, что с 10 по 13 июля в рамках киношколы пройдут открытые мастер-классы для всех желающих. Участниками киношколы станут и студенты Мининского университета, обучающиеся на кафедре «Продюсерства и музыкального образования».

- В современном мире надо иметь смелость и развивать в себе способность к импровизации, - считает и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - Знаю, что решиться и подать заявку на участие было непросто — кажется, что для этого нужно уже иметь законченный проект и идею, но это не так. Настоящий продукт рождается в процессе — в живом диалоге с профессионалами и коллегами. Уверен, что этот опыт будет полезен нашим студентам, а сотрудничество с Горький fest станет долгосрочным проектом.