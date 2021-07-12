Мининский университет вышел во второй этап «Проектного олимпа».

Мининский университет вышел во второй этап «Проектного олимпа» по двум номинациям - «Проекты в области бережливого управления» и «Управление проектами в сфере высшего образования и науки. Об этом в соцсетях рассказал и.о. ректора Виктор Сдобняков.

- Это еще не финал, но уже тоже хороший результат. Всего было подано свыше 300 заявок из 52 регионов, и мы единственные представители Нижегородской области среди тех, кто прошел дальше, - отметил Виктор Сдобняков.

Второй тур «Проектного олимпа» в этом году проходил в формате онлайн из-за пандемии. Торжественное награждение призеров и финалистов в номинации «Лучший проект года» планируется провести в рамках Всемирного Конгресса IPMA в Санкт-Петербурге в конце сентября.

Напомним, с декабря 2020 года в Мининском университете реализуется совместный проект Госкорпорации Росатом и правительства Нижегородской области «Эффективный университет». В рамках этого проекта все сотрудники вуза прошли обучение инструментам бережливого производства. 266 сотрудников и студентов вуза стали участниками девяти стратегических сессий по обучению бережливому производству.