Около 40 млрд рублей потребуется на модернизацию нижегородского электротранспорта

10 июля состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) Евгения Дитрих в Нижнем Новгороде. Главная тема обсуждения – развитие системы общественного транспорта в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

– Сейчас система общественного транспорта в регионе развивается, – отметил Глеб Никитин. – За последние годы было закуплено более 600 новых автобусов, но этого недостаточно для покрытия всех потребностей. В первую очередь, в модернизации нуждается электротранспорт.

По словам губернатора, в заявке региона на получение инфраструктурных бюджетных кредитов это направление – одно из основных. Модернизация электротранспорта, согласно проекту, обойдётся в сумму порядка 40 миллиардов рублей.

– Кроме капитального гранта, планируется привлечь средства других источников. Это очень масштабный проект и масштабная закупка, при реализации которых для нас важно сотрудничество с Государственной транспортной лизинговой компанией, – добавил глава Нижегородского региона.

А также Глеб Никитин подчеркнул необходимость развития транспортной системы в небольших населённых пунктах.

Помимо прочего, стороны обсудили развитие судостроительной отрасли в регионе.

– В мае мы договорились о строительстве 11 сухогрузов проекта RSD59. Они крайне востребованы. Могу сказать, что в целом река наполняется жизнью, – заверил Евгений Дитрих.

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