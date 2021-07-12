Семилетняя девочка утонула в Ардатовском районе 11 июня. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Семилетняя девочка утонула в Ардатовском районе в минувшие выходные. Трагедия случилась в воскресенье на озере Большом в рабочем поселке Мухтолово, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Тело ребенка было извлечено 12 июня в 00:05. Его передали полиции для установления обстоятельств гибели», - пояснили в ведомстве. Также в пресс-службе уточнили, что это произошло на необорудованном пляже.

Спасатели бьют тревогу: сильная жара, которая стоит в Нижегородской области уже не первую неделю, привела к серьезному увеличению числа происшествий на воде. Так, по данным, МЧС с начала лета уже утонул 51 человек.