Сегодня, 11 июля, в результате ДТП в Сормовском районе Нижнего Новгорода пострадали две женщины. Обе были пассажирками автобуса. ДТП произошло между социальным автобусом и двумя легковыми автомобилями. Одна из женщин госпитализирована. Об этом информирует ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, столкновение транспорта произошло сегодня в 08:20 утра на улице Вузовская. Водитель автомобиля "Тойота" выезжал с прилегающей территории и, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом "ЛиАЗ" и автомобилем "Митсубиси". Пострадавшие пассажирки 1956 и 1958 годов рождения.

Об утреннем происшествии очевидцы в том числе писали в социальных сетях. "Удар был очень сильный" – указано в одной из таких публикаций. В сообществе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" её сопроводили видеозаписью с места ДТП. Кадры говорят сами за себя: передняя часть автобуса пробита, а рядом стоящие легковые автомобили сильно искорёжены.

Смотреть видеосюжет Две женщины пострадали в результате ДТП в Сормове 11 июля

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