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Общество11 июля 2021 13:44

Судно на воздушной подушке приобретут для Лысковского района Нижегородской области

Использоваться оно будет для перевозки пассажиров зимой через Волгу
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Для Лысковского района Нижегородской области будет приобретено судно на воздушной подушке. На эти цели губернатор региона Глеб Никитин поручил выделить средства в размере около 8 миллионов рублей из бюджета Нижегородской области. Использовать судно на воздушной подушке будут в зимний период для перевозки пассажиров через Волгу, как пояснили в областном правительстве.

– Лысковский район разделён Волгой на две части. В тёплое время года людей перевозит паром, а в холодное использовалось судно на воздушной подушке. Недавно перевозчик ушёл с маршрута. Стали поступать жалобы от жителей. Альтернативный маршрут на машине через Бор – это почти 200 километров. Чтобы обезопасить район от повторения подобных ситуаций, принял решение о выделении средств, – заявил Глеб Никитин.

А также уточнил, что после покупки судно передадут в собственность муниципалитета.

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