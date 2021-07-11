Судно на воздушной подушке приобретут для Лысковского района Нижегородской области

Для Лысковского района Нижегородской области будет приобретено судно на воздушной подушке. На эти цели губернатор региона Глеб Никитин поручил выделить средства в размере около 8 миллионов рублей из бюджета Нижегородской области. Использовать судно на воздушной подушке будут в зимний период для перевозки пассажиров через Волгу, как пояснили в областном правительстве.

– Лысковский район разделён Волгой на две части. В тёплое время года людей перевозит паром, а в холодное использовалось судно на воздушной подушке. Недавно перевозчик ушёл с маршрута. Стали поступать жалобы от жителей. Альтернативный маршрут на машине через Бор – это почти 200 километров. Чтобы обезопасить район от повторения подобных ситуаций, принял решение о выделении средств, – заявил Глеб Никитин.

А также уточнил, что после покупки судно передадут в собственность муниципалитета.

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