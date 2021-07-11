Дни профориентации пройдут в Павловском районе и Первомайске 13-30 июля 2021

С 13 по 30 июля 2021 года в центрах занятости населения Павловского района Нижегородской области и города Первомайска пройдут мероприятия по профессиональной ориентации граждан. В частности, для несовершеннолетних и безработных. Об этом сообщило региональное управление по труду и занятости населения.

В ходе мероприятий по профориентации специалисты расскажут об услугах центров занятости, помогут определиться с направлением профессиональной деятельности, в большей степени соответствующей личным качествам человека, находящегося с поиске работы. А также граждане получат рекомендации, в которых будут перечислены профессии и специальности с учётом возможностей и потребностей обратившегося, оптимальные виды занятости, сведения о положении на рынке труда для профессионального обучения, трудоустройства и успешной реализации карьеры.

Подробную информацию можно получить в центре занятости Павловского района области и города Первомайск.

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