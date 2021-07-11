Теле- и радиовещание в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове будет работать с перебоями 12 июля

Завтра, 12 июля, с 02:00 до 11:00 в Нижнем Новгороде, Сарове и Арзамасе вероятны прерывания в трансляции эфирных теле- и радиопрограмм. Связано это с плановыми профилактическими работами на радиотелевизионных станциях Нижегородского филиала РТРС.

– В указанное время будет недоступен сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналоговых телеканалов и радиостанций, – прокомментировали в нижегородском филиале ФГУП "РТРС".

В том числе, 12 июля с 02:00 до 11:00 ожидаются прерывания трансляций каналов ННТВ и "Радио "Образ". Первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения выйдет в эфир в федеральной версии (без региональных блоков ГТРК "Нижний Новгород" и ТК "Волга").

Профилактика на радиотелевизионной станции позволяет обеспечить бесперебойную трансляцию в дальнейшем и продлить срок службы оборудования.

По номеру телефону 8 (800) 220-20 02 Вы можете обратиться по вопросам эфирного телерадиовещания в регионе. А на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ – просмотреть всю подробную информацию об эфирном телерадиовещании (в том числе о кратковременных перерывах трансляции).

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