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Общество11 июля 2021 10:01

СК региона доследственно проверяет факт травмирования ребёнка на детской площадке в Выксе

Качели оборвались и задели мальчика по голове
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Следователи Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту произошедшего с ребёнком в городе Выкса. Напомним, на одной из городских детских площадок оборвались качели и задели маленького мальчика по голове. В том числе он получил ушиб от удара при падении с них. Теперь в этом инциденте будут разбираться следователи. В настоящий момент, как сказано на официальном сайте ведомства, СК выясняет все обстоятельства случившегося.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее мы рассказывали, что произошедшее с ребёнком уже принялась расследовать прокуратура Нижегородской области.

Изначально новость разлетелась по социальным сетям – её опубликовала мама пострадавшего ребёнка, а затем её придали огласке региональные СМИ.

– Мой ребёнок получил травму головы, катаясь на качелях около тренажёров. Крепление отвалилось и ударило по голове, хорошо был в кепке, но всё равно рассечение головы, а также он ударился попой, упав с высоты, – рассказала мама мальчика.

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