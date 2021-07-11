СК региона доследственно проверяет факт травмирования ребёнка на детской площадке в Выксе

Следователи Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту произошедшего с ребёнком в городе Выкса. Напомним, на одной из городских детских площадок оборвались качели и задели маленького мальчика по голове. В том числе он получил ушиб от удара при падении с них. Теперь в этом инциденте будут разбираться следователи. В настоящий момент, как сказано на официальном сайте ведомства, СК выясняет все обстоятельства случившегося.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее мы рассказывали, что произошедшее с ребёнком уже принялась расследовать прокуратура Нижегородской области.
Изначально новость разлетелась по социальным сетям – её опубликовала мама пострадавшего ребёнка, а затем её придали огласке региональные СМИ.
– Мой ребёнок получил травму головы, катаясь на качелях около тренажёров. Крепление отвалилось и ударило по голове, хорошо был в кепке, но всё равно рассечение головы, а также он ударился попой, упав с высоты, – рассказала мама мальчика.
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