Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить выставку "Река-Река" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей Нижнего Новгорода посетить выставочное пространство "Река-Река". Сегодня, 10 июля, он сам побывал там вместе с гендиректором ПАО ГТЛК Евгением Дитрих. Выставка располагается в здании Речного вокзала.

Новая культурно-просветительская площадка – выставка "Река-Река" – создана к 800-летию Нижнего Новгорода судоходной компанией "Волжское пароходство" при поддержке Минкульта региона.

Выставочное пространство начало свою работу 9 июля 2021 года по адресу: площадь Маркина, дом 15А (здание бывшего Речного вокзала).

– Нижний Новгород и Волга – неразделимые понятия, – сказал Глеб Никитин. – Речной транспорт в регионе развивается, появляются "Валдаи" и другие типы судов. Уверен, что нижегородцам и гостям города будет интересно познакомиться с историей речного судостроения и судоходства. Тем более, что "Волжское пароходство" – старейшая компания отрасли. Хотел бы ещё раз поблагодарить за то, что в год 800-летия появилось такое пространство. Приглашаю всех посетить его.

Примечательно, что вход на выставку открыт с 08:00 до 21:00 ежедневно и бесплатно для всех.

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