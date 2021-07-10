Грозы, град и ливни пройдут в Нижегородской области 10 июля

Сегодня, 10 июля, местами по Нижегородской области пройдут ливни, грозы и град. Также прогнозируется усиление отдельных порывов северо-западного и северного ветра до 15-20 метров в секунду. Погодные условия продержатся до конца суток 10 июля. Этими данными поделились в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Региональное отделение МЧС предупреждает жителей Нижегородской области о повышении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Подразумеваются повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи, нарушение работ ЖКХ, энергетики, обрушение ветхих и слабоукреплённых конструкций (в том числе строительных кранов), падение деревьев со слабыми корнями и прочее. Отдельно стоит отметить, что непогода угрожает повышением числа ДТП, подтоплениями и оползнями.

В связи с чем МЧС рекомендует населению:

- держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, ветхих построек, не ставьте вблизи них свои машины;

- не прячьтесь от грозы под высокими деревьями (особенно одинокими) и держитесь в стороне от высоких металлических конструкций;

- отключите на улице мобильный телефон;

- оставайтесь в помещении и держитесь подальше от окон;

- не пользуйтесь личным транспортом без крайней нужды, либо же максимально снизьте скорость при движении;

- не заходите в водоёмы в время грозы;

- не выезжайте на велосипеде или мотоцикле.

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