Жара до +35 градусов придет в Нижний Новгород 10 июля

Днем 10 июля в Нижнем Новгороде ожидается жара до +35 градусов. Соответствующее предупреждение распространило сегодня ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, днем 10 июля столбики термометров поднимутся до +35 градусов, - предупреждают спасатели. – В связи с погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с природными пожарами.

В частности, возможно увеличение числа пожаров и распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Также могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с перевозкой опасных грузов. Также может вырасти количество аварий на маломерных судах.