В Кстове открылась детская площадка при поддержке «ЛУКОЙЛ».

8 июля 2021 года благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» была торжественно открыта обновленная детская площадка на улице Ступишина в городе Кстово. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В день открытия для малышей открыли праздник с мастер-классами и подвижными играми для юных местных жителей приурочили к Дню семьи, любви и верности.

- Два года назад также при поддержке компании на эту площадку была приобретена горка для самых маленьких, а в этом году к ней добавились так любимые детьми качели-гнездо и мини-спортивный комплекс, - говорится в сообщении. - Установили новые игровые элементы по многочисленным просьбам местных жителей.

А неделю назад новая детская площадка появилась и на пустыре на улице Нижегородской. Теперь там есть качели, мини-спортивный комплекс, горка – для ребят разных возрастов. Все игровые элементы выполнены из современных материалов, имеют необходимые сертификаты и абсолютно безопасны.

- Лето – лучшее время года. И проводить его детям, конечно, нужно на улице за веселыми играми. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда поддерживает такие важные и полезные благотворительные проекты, - сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень. - Мы – за активный отдых, здоровый образ жизни и счастливое, беззаботное детство! Особенно радует, что новые игровые элементы на площадках появились совсем недавно, но уже востребованы у ребят. Пусть они дарят детям радость и отличное настроение!»