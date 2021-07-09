Завод «Красное Сормово» спустит сухогруз «Альфа Аквилон» на воду 9 июля

Завод «Красное Сормово» спустит сухогруз «Альфа Аквилон» на воду в пятницу, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Завод «Красное Сормово».

Так, он станет 29-ым судном в рамках проекта RSD59, а завод «Красное Сормово» недавно получил звание лидера по количеству построенных сухогрузов.

- Мы сократили срок строительства одного сухогруза с 9 до 6 месяцев от резки металла до передачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди отечественных верфей. Теперь завод «Красное Сормово» способен строить одновременно 10 судов, что сделало предприятие более конкурентоспособным. Это позволило получить дополнительные заказы, улучшить условия труда на верфи, - подчеркнул главный инженер ПАО «Завод «Красное Сормово» Дмитрий Максимов.

По словам главы города Юрия Шалабаева, чем больше заказов выполняют промышленные предприятия, тем больше дополнительных налоговых поступлений в бюджет и возможностей обеспечивать достойную зарплату жителям города. Именно поэтому администрация Нижнего Новгорода делает упор на развитие экономики.

Также, в день спуска сухогруза в воду судно осветит настоятель Церкви Александра Невского. А по традиции, крестная мать нового теплохода разбила о борт бутылку шампанского.