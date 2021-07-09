Администрация города Дзержинска и компания «Синтез Ока» подписали соглашение о сотрудничестве.

Глава города Дзержинска Иван Носков и генеральный директор ООО «Синтез Ока» Сергей Луговской подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. «Хочу отметить, что наши предприятия готовы к сотрудничеству, к совместной работе в интересах города и горожан, готовы вкладывать собственные средства в развитие не только производства, но и Дзержинска», - отметил глава города Иван Носков.

В рамках соглашения стороны – администрация Дзержинска и ООО «Синтез Ока» – выработали совместный план действий по реализации социально-экономических проектов. «В частности, одним из первых станет перепрофилирование одного из участков, принадлежащих группе компаний «Синтез-Ока», в рекреационную зону, - рассказал Сергей Луговской. - Отмечу, что подписание такого соглашения было предопределено «Программой-100».

Речь идет о водоёме около поселка Петряевка, неподалеку от которого располагается Игумновская ТЭЦ. Как отметил глава города, эта местность может стать еще одной общественной территорией, местом отдыха горожан по примеру озера Святого».

«В данный момент идет обследование площадки, проводится экологическая экспертиза. Проект планируем реализовать в течение нескольких лет», - подчеркнул Иван Носков и добавил, что город со своей стороны готов оказать всю необходимую помощь в реализации рекреационного проекта.

Напомним, ранее было заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией Дзержинска и ДПО «Пластик», а в ближайшее время ожидается подписание еще одного соглашения с крупным промышленным предприятием, входящим в ассоциацию «Дзержинскхимрегион».