Дзержинску предложили присвоить звание «Город трудовой доблести». ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Дзержинску стартовала кампания по присвоению городу почетного звания «Город трудовой доблести». В связи с этим в городе уже прошло первое заседание оргкомитета.

Жители Дзержинска внесли огромный вклад в дело Победы. В первый же год Великой Отечественной войны город стал центром химической промышленности страны. Здесь работали крупнейшие заводы, сюда был эвакуирован Наркомат химической промышленности, - напомнил Глеб Никитин. - В годы войны в городе химиков производилось до 50% взрывчатых веществ от их общего производства в стране, было снаряжено более 150 миллионов боеприпасов.

По мнению губернатора, увековечив трудовой подвиг жителей Дзержинска, мы сможем отдать дань прошлому. Так же благодаря этому мы подчеркнем значение города сейчас.

- Сегодня Дзержинск уверенно развивается, именно на его территории создана первая в регионе особая экономическая зона. Нам важно, чтобы традиции не прерывались и люди чувствовали преемственность поколений. Призываю всех, когда будет начат сбор подписей, поддержать Дзержинск, - обратился к жителям Глеб Никитин.

На сегодняшний день комитетом уже проведена большая организационная работа: собраны исторические и архивные документы и совместно с комитетом по делам архивов Нижегородской области подготовлена историческая справка о вкладе предприятий и жителей города Дзержинска в победу в Великой Отечественной войне. Также направлено обращение в Российскую Академию наук для получения экспертного заключения о наличии оснований для присвоения Дзержинску звания «Город трудовой доблести».