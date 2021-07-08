Более 27,7 тысячи нижегородцев из отдаленных районов посетили «поликлиники на колесах»

«Поезда здоровья» побывали уже в 181 населенном пункте Нижегородской области. Так, их посетили более 27,7 тысячи жителей отдаленных районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, по результатам работы поездов с апреля 2021 года более 7 тысяч человек получили консультации узких специалистов, 8555 нижегородцев направлено на дообследование и 1467 - на госпитализацию.

По словам руководителей мобильных лечебно-диагностических лабораторий, чаще всего нижегородцы обращаются за консультацией к кардиологу, эндокринологу, офтальмологу, хирургу. Довольно много обращений и к онкологу.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для поездов купили новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней.

В рамках реализации национального проекта «Демография» организован подвоз к «Поездам здоровья» маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов.