11 домов-объектов культурного наследия отремонтируют в центре Нижнего Новгорода фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

11 домов-объектов культурного наследия отремонтируют в центре Нижнего Новгорода. Для этого из областного бюджета выделили 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на руководителя Фонда капремонта Нижегородской области Дмитрия Гнатюка.

- Капитальный ремонт 11-ти жилых домов-объектов культурного наследия Фонд проводит впервые за счет средств, выделенных из областного бюджета. Наша главная цель - не только отремонтировать дома, но и сохранить историческое наследие и культурный код города, - сказал Дмитрий Гнатюк.

Деревянным фасадам сохранившимся за 100 лет домов сейчас потребовался не только капитальный ремонт, но и реставрация. Так, утраченные декоративные элементы восстановили, заменили деревянную обшивку и окна, укрепили кирпичную кладку цоколя, отремонтировали отмостку и входные группы.

Напомним, что за последние 30 лет был отреставрирован единственный такой жилой дом, который является одновременно многоквартирным домом и памятником деревянного зодчества - Дом архитектора Домбровского на ул. Новой, 31. В этом году ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря новой политике нижегородских властей.