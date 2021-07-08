В Нижнем Новгороде предложили увековечивать память Надежды Белик

В Нижнем Новгороде планируется увековечить память директора Дворца детского творчества имени Чкалова Надежды Белик. Соответствующую инициативу на прошедшем заседании поддержал комитет по увековечиванию памяти выдающихся личностей. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской Думы.

- Надежда Николаевна – символ преданности педагогическому служению, детям, молодежи. Ее имя всегда ассоциировалось с чем-то позитивным, – отметил председатель правления Нижегородского фонда социально-культурных инициатив «ВЕК-НН» Сергей Рогожкин.

Депутаты напомнили, что выдающийся педагог Надежда Белик более 50 лет проработала в ДДТ. Она руководила научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи. На ее счету сразу несколько почетных званий, в том числе почетный гражданин Нижегородской области, заслуженный работник культуры РФ, отличник народного просвещения РСФСР, дважды лауреат премии города Нижнего Новгорода.

По итогам заседания было решено доработать макет памятной доски. К этой работе решено привлечь общественность и воспитанников Дворца детского творчества.