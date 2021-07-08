Специалисты обнаружили более ста незаконных врезок в водопровод Нижнего Новгорода

За шесть месяцев 2021 года в Нижнем Новгороде было обнаружено 138 незаконных врезок в водопроводные сети. Так, 77 самовольных подключений произвели юридические лица, а ещё 61 незаконную врезку выполнили жители в своих квартирах. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Из-за таких незаконных подключений к водопроводу может возникнуть проблема с давлением в соседних домах или произойти аварийная ситуация.

- В случае обнаружения незаконной врезки Нижегородский водоканал имеет основания выполнить ее заглушку и отключить водоснабжение здания, - подчеркнул заместитель директора по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Юрий Комельков.

И всё же компания зачастую идёт навстречу «нарушителям» и сначала выносит собственнику предупреждение, а затем дает время для того, чтобы оформить документы надлежащим образом и пользоваться водой на законных основаниях.

К сожалению, если собственник отказывается идти на контакт, то сотрудники водоканала перекрывают в колодцах подключенные трубы и ставят на них пломбы. Например, за последние полгода в городе было выполнено 53 отключения. Если же и пломбу повреждают, то водопровод просто-напросто обрезают.

Напомним, что за самовольное подключение к водопроводной сети города грозит административная ответственность, а в некоторых случаях и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

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