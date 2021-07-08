В нижегородском сквере Свердлова появился инфоцентр для туристов Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Передвижной туристический информационный центр MoscowInfocafe установили в сквере им. Я.М. Свердлова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, инфоцентр стал совместным проектом Нижегородского туристско-информационного центра и комитета по туризму города Москвы.

- Лето – это активный туристический сезон. Поэтому мы решили оставить наш информационный центр в одной из главных точек притяжения города – на улице Большой Покровской, в сквере им. Я.М. Свердлова. Здесь можно будет узнать все о туристических возможностях Нижегородской области и Москвы, получить информационные материалы, а также приобрести сувениры., – сказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Туристы и все желающие нижегородцы смогут воспользоваться ежедневно с 10:00 до 20:00 в течение всего лета.

Напомним, что впервые туристический информационный центр MoscowInfocafe был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), а затем на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), которая прошла с 23 по 25 июня на Нижегородской ярмарке.