Билайн занял второе место по скорости мобильного интернета.

Участники независимого исследования (замеры скорости на своих смартфонах для исследования провели 25 тыс. человек) также определили среднюю скорость мобильного интернета в крупнейших городах России. Нижний Новгород занял второе место в рейтинге топ-10 городов с самой высокой скоростью загрузки. В столице Нижегородской области она оказалась 37,6 Мбит/с, а скорость на отдачу 12,1 Мбит/с (для сравнения – в Москве 36,1 Мбит/с на загрузку, 15,2 Мбит/с на отдачу).

Как сообщила пресс-служба Билайн, второе место в рейтинге стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы в развитие сети. Последние два года Билайн ежеквартально увеличивает мощность сети в Москве и регионах России.

С начала 2019 года оператор построил больше базовых станций 4G, чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей.

Определил лидеров по скорости мобильного интернета среди федеральных операторов связи портал iPhones.ru

Билайн в Нижегородской области реализует программу развития сети, запуская новые базовые и внедряя новые технические решения. Сейчас обновленная сеть оператора обеспечивает более высокие скорости мобильного интернета, что позволяет жителям получать доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха. Например, загружать за несколько секунд видеофайлы в высоком качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами дома или в дороге.

Компания планирует и дальше поддерживать высокую скорость позитивных изменений и продолжить инвестиционную программу в развитие сети, показав самый значительный рост CAPEX среди конкурентов.