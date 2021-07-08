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Новости компаний8 июля 2021 7:54

Билайн занял второе место по скорости мобильного интернета

Определил лидеров по скорости мобильного интернета среди федеральных операторов связи портал iPhones.ru
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Билайн занял второе место по скорости мобильного интернета.

Билайн занял второе место по скорости мобильного интернета.

Участники независимого исследования (замеры скорости на своих смартфонах для исследования провели 25 тыс. человек) также определили среднюю скорость мобильного интернета в крупнейших городах России. Нижний Новгород занял второе место в рейтинге топ-10 городов с самой высокой скоростью загрузки. В столице Нижегородской области она оказалась 37,6 Мбит/с, а скорость на отдачу 12,1 Мбит/с (для сравнения – в Москве 36,1 Мбит/с на загрузку, 15,2 Мбит/с на отдачу).

Как сообщила пресс-служба Билайн, второе место в рейтинге стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы в развитие сети. Последние два года Билайн ежеквартально увеличивает мощность сети в Москве и регионах России.

С начала 2019 года оператор построил больше базовых станций 4G, чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей.

Определил лидеров по скорости мобильного интернета среди федеральных операторов связи портал iPhones.ru

Определил лидеров по скорости мобильного интернета среди федеральных операторов связи портал iPhones.ru

Билайн в Нижегородской области реализует программу развития сети, запуская новые базовые и внедряя новые технические решения. Сейчас обновленная сеть оператора обеспечивает более высокие скорости мобильного интернета, что позволяет жителям получать доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха. Например, загружать за несколько секунд видеофайлы в высоком качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами дома или в дороге.

Компания планирует и дальше поддерживать высокую скорость позитивных изменений и продолжить инвестиционную программу в развитие сети, показав самый значительный рост CAPEX среди конкурентов.