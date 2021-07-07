Работу Балахнинского полигона ТКО заблокировал региональный СК

Региональный следственный комитет заблокировал деятельность Балахнинского межмуниципального полигона твёрдых коммунальных отходов 6 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании, управляющей этим объектом, АО "Ситиматик – Нижний Новгород". 5 июля сотрудники СК изъяли документы из их центрального офиса.

– Когда на объект подъехало руководство АО "Ситиматик – Нижний Новгород", сотрудники правоохранительных органов не пропустили их на территорию полигона, – заявила пресс-служба компании. – При этом изначально представители правоохранительных органов отказывались представляться. Также они не предъявили никаких документов, на основании которых проводятся мероприятия и запрещается допуск руководства компании на объект, ссылаясь на некое устное распоряжение своего руководства.

А также представители компании, управляющей полигоном, добавили, что ни одному их сотруднику не известно, какие действия производились на самом полигоне.

– В связи с этим, мы ставим под сомнение достоверность и легитимность любых результатов той деятельности, которую сейчас в подобном режиме осуществляют представители силовых структур, – резюмировали в АО "Ситиматик – Нижний Новгород".

В заключение в компании отметили, что они никогда не отказывались от взаимодействия с правоохранительными органами, экспертными и контрольными общественными организациями в рамках законных процедур, прошли многочисленные проверки и придерживаются принципа максимальной открытости и прозрачности. Однако в сложившейся ситуации примут все законные меры по защите собственных интересов.

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