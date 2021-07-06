Продление метро до "Сенной" пройдёт под улицей Горького в Нижнем Новгороде

Продление Автозаводской ветки нижегородского метро до площади Сенная пройдёт под улицей Горького. Как сообщили в "Ъ-Приволжье", правительство региона внесло изменения в проект строительства метро.

Ранее проект подразумевал создание промежуточной станции у Театра оперы и балета. Для этого новый тоннель метро должен был от станции Горьковская пройти до перекрёстка с улицей Алексеевская, а оттуда повернуть к парку Кулибина. Затем под улицей Белинского он прошёл бы до театра.

Новая версия проекта с принятыми изменениями предполагает, что от площади Горького вся Автозаводская линия пройдёт под улицей Горького. Общая протяжённость тоннеля уменьшена с 3,15 км до 3,08 км. Глубина закладки станции "Оперный театр" уменьшена с 13 до 10 метров.

Более того, благодаря изменениям срок строительства новой ветки сократится с 63 до 37 месяцев – почти в два раза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!