Продление метро до "Сенной" пройдёт под улицей Горького в Нижнем Новгороде

Продление Автозаводской ветки нижегородского метро до площади Сенная пройдёт под улицей Горького. Как сообщили в "Ъ-Приволжье", правительство региона внесло изменения в проект строительства метро.
Ранее проект подразумевал создание промежуточной станции у Театра оперы и балета. Для этого новый тоннель метро должен был от станции Горьковская пройти до перекрёстка с улицей Алексеевская, а оттуда повернуть к парку Кулибина. Затем под улицей Белинского он прошёл бы до театра.
Новая версия проекта с принятыми изменениями предполагает, что от площади Горького вся Автозаводская линия пройдёт под улицей Горького. Общая протяжённость тоннеля уменьшена с 3,15 км до 3,08 км. Глубина закладки станции "Оперный театр" уменьшена с 13 до 10 метров.
Более того, благодаря изменениям срок строительства новой ветки сократится с 63 до 37 месяцев – почти в два раза.
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