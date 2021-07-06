Из Нижнего Новгорода в Анталью планируется до четырёх рейсов в день

Из нижегородского международного аэропорта Стригино в курортный турецкий город Анталья запланировано до четырёх рейсов в день. Уже к сегодняшнему дню в направлении курорта совершается 14 перелётов в неделю. Этими данными поделилась пресс-служба аэропорта.

Рейсы Нижний Новгород – Анталья запланированы у восьми авиакомпаний: Red Wings, AZUR Air, Royal Flight, Pegas Fly, Nordwind, "Уральские авиалинии", "Россия" и "Ямал".

Перелёты будут производить на воздушных судах Boeing 737-800 (вместимость – 189 пассажиров), Boeing 757-200 (235 пассажиров), Boeing 767-300 (336 пассажиров) и Airbus A321-200 (220 пассажиров).

В том числе, в пресс-службе Стригино сообщили, что 23 июня на побережье Средиземного моря отправились 257 пассажиров на борту самолёта авиакомпании Azur Air. Это был первый перелёт после восстановления авиасообщения России и Турции.

За неделю с 23 по 30 июня в том же направлении перелетело ещё свыше 3,2 тысячи нижегородцев.

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