В 20 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 20 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 125 603 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 923 зараженных, а остальные 71 680 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 790 человек) и на Бору (6 236 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (150 человек) и Спасском районе (209 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 13 096

Ленинский – 8 184

Советский – 7 610

Московский – 5 736

Сормовский – 5 709

Канавинский – 5 579

Приокский – 4 120

Нижегородский – 3 889

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