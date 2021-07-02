В 20 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 20 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 125 603 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 923 зараженных, а остальные 71 680 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 790 человек) и на Бору (6 236 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (150 человек) и Спасском районе (209 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 13 096
Ленинский – 8 184
Советский – 7 610
Московский – 5 736
Сормовский – 5 709
Канавинский – 5 579
Приокский – 4 120
Нижегородский – 3 889
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