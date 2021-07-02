Ещё у 382 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 2 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 125 603 человека. За сутки выявлено 382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 140 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 116 707 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 4 269 – за последние сутки умерло ещё двадцать семь нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает третье место. Выше находятся Москва (6 893 человека), Московская область (2 488 человек) и Санкт-Петербург (1 671 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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