Новый мост через Велетьму в Навашинском районе достроят к концу сентября

Новый мост через реку Велетьма в Навашинском районе достроят в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегоросдкой области.

На данный момент рабочие занимаются устройством насыпи и готовят проезжую часть к асфальтированию. Работы идут по графику, а срок сдачи назначили на 30 сентября. Сейчас готовность объекта оценивают на 60%.

- До ремонта здесь проходило в среднем 407 автомобилей в час. По прогнозам, в ближайшие 20 лет интенсивность движения на этом участке возрастет до 730 автомобилей в час, - подчеркнул директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Леонид Самухин.

Переправа связывает с автодорогой Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород сразу несколько районных центров, в которых расположены крупные предприятия. Этими городами станут Выкса, Арзамас, Кулебаки, Навашино.

Отметим, что старый мост был построен в 1940-м году и имел ограничение по весу 20 тонн. Поэтому по нему раньше не могли воспользоваться большегрузы, следующие на Навашинскую судоверфь, Выксунский металлургический завод, на местные сельхозпредприятия.