Нелегальную свалку в Красных Баках ликвидируют до конца июля

Несанкционированную свалку мусора в Красных Баках ликвидируют в течение 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, свалка крупногабаритного мусора, бытовых и строительных отходов находилась на ул. Нижегородской возле дома 52А. Объем скопившегося мусора оказался не менее 50 кубометров отходов.

- Размещенные отходы производства негативно влияют на окружающую среду: уничтожается трава, загрязняется почва. Складирование отходов в указанном месте не только не отвечает экологическим, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, но и представляет собой экологическую опасность, - заявил начальник северо-восточного межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Валерий Белов.

В ходе проверки выяснилось, что площадка принадлежит управляющей компании ЖКХ Краснобаковского района, которая является ответственной за экологическую безопасность и обязано организовывать работу по содержанию и ремонту объектов благоустройства на данной территории.

Теперь несанкционированную свалку ликвидируют в течение 30 дней.