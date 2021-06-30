1 июля в Сормовском районе отключат воду в 20 домах

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 1 июля планируется отключить холодную воду в 20 домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

- Отключение водоснабжения связано с проведением плановых работ по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Вавилова, - говорится в сообщении. – В результате, на период с 10:00 до 22:00 1 июля отключат холодную воду в некоторых жилых и нежилых зданиях. В связи с этим нижегородцам рекомендуют уже сегодня сделать запасы воды.

Кроме того, завтра по всем адресам отключений будут приезжать автоцистерна с чистой питьевой водой.

В частности, отключения 1 июля планируется по следующим адресам:

- ул. Волжская, 40/2, 42;

- ул. Вавилова, 142, 144, 146;

- ул. Дизельная, 31 к.1,2,3,4,5,6;

- ул. Зайцева, 46, 46к1;

- ул. Новосельская, 155;

- ул. Новые Пески, 11а, 13а, 39, 43а, 72а, 76.

Также в это время возможно понижение давления холодной воды на ул. Зайцева, а также в поселках Дубравный и Народный на улицах: Дубравная, Озерная, Полесская, Планетная, Волжская, Красносормовская, Ясная.