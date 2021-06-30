Газом обеспечат 46 тысяч домов в Нижегородской области

В Нижегородской области бесплатно подведут газ более чем к 46 тысячам домовладений. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также сообщил, что уровень газификации населения в Нижегородской области природным газом на 1 января 2021 года составляет 77,5%.

Так, примерно 36 тысяч из этих домовладений находится на расстоянии менее 200 метров от существующих газопроводов. Часто причина, по которой хозяева не могут подвести газ к своим домам - затруднительное финансовое положение.

- Совместно с Газпромом разработана программа газификации северных районов, будут строиться новые газораспределительные станции. Но даже в газифицированных районах пока есть населенные пункты без газа. Нижегородская область готова участвовать в качестве пилотного региона в реализации всех программ догазификации, так как этот вопрос исключительно важен для наших граждан. Плюс к этому газ дает возможность создавать новые производства и рабочие места, - отметил губернатор Нижегородской области.