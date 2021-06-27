Нижегородских студентов наградили именными стипендиями Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил нижегородским студентам именные стипендии за вклад в развитие города. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

- Пять тысяч рублей ежемесячно – сумма небольшая, но для студента, думаю, ощутимая, – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Глава города также поздравил нижегородцев с Днем молодежи на фестивале «Мы - молодые». Мероприятие прошло на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). В рамках программы для гостей фестиваля организована работа активных зон по различным направлениям, в том числе «Молодежь-2021», «Лекторий», «Большой пикник», «Творчество», а также прошел финал проекта «Битва за Нижний».

Юрий Шалабаев даже побывал на нескольких образовательных и конкурсных площадках, поучаствовал в мероприятиях и нарисовать узор на майке в определенной технике.

- Впечатления приятные, как всегда после общения с молодежью. Я считаю, что нижегородская молодежь самая талантливая, креативная и инициативная, – поделился своими впечатлениями глава города.

Напомним, что ежегодно летом, 27 июня, в России отмечается День молодёжи — праздник молодых людей. По указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении Дня советской молодёжи" от 1958 года отмечался в последнее воскресенье июня. Позднее этот праздник было предписано отмечать именно 27 июня. Одновременно с Россией День молодёжи отмечает и Южная Осетия.