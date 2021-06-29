Скончался известный нижегородский журналист Константин Барановский

В возрасте 52 лет умер известный нижегородский журналист Константин Барановский. Об этом сообщила его бывшая жена Юлия Барановская на своей странице в Facebook.

К слову, предположения о смерти от коронавируса сразу же были опровергнуты.

- Вероятно, сердце. Нашли мёртвым в квартире, - уточнила женщина.

О дате и месте прощания с журналистом будет сообщено дополнительно.

Константин Барановский родился 4 января 1970 года в городе Горьком. Получил образование в области «Истории» в университете имени Н.И. Лобачевского. Также являет выпускником Школы публичной политики и школы политических исследований в Москве.

С 1995 года мужчина занимался экономической и политической экспертизой, а в 1997 году и вовсе победил в Волго-Вятском конкурсе экономических журналистов. В 2010 году был отмечен знаком администрации Нижнего Новгорода «Золотая акула».

Константин Барановский был главным редактором издания молодых горожан «Лидер XXI» и членом Российской ассоциации по связям с общественностью.

Редакция «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Константина Барановского.

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