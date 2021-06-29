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Общество29 июня 2021 19:04

Дополнительную помощь при вакцинации от COVID-19 окажут нижегородские добровольцы

Прием граждан в приемной президента России в ПФО провел Глеб Никитин
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Губернатор провел прием граждан в приемной президента России в ПФО. Фото: Александр Воложанин

Губернатор провел прием граждан в приемной президента России в ПФО. Фото: Александр Воложанин

Сегодня, 29 июня, в приемной президента России в Приволжском федеральном округе состоялся прием граждан. В обсуждениях по темам здравоохранения, спорта, социальной поддержки принял глава региона Глеб Никитин и заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. Об этом сообщает регионального правительства.

В ходе беседы было предложено, чтобы нижегородские добровольцы проводили разъяснительные беседы с нижегородцами по теме вакцинации. Кроме того, волонтеры уже активно участвуют в прививочной кампании и оказывают дополнительную помощь в пунктах вакцинации.

Губернатор эту идею поддержал и уточнил, что аргументы в пользу прививки от коронавируса должны быть понятны горожанам.

- Мы видим серьезный рост интереса к вакцинации. Нам важно сохранять положительную динамику, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет, - подчеркнул Глеб Никитин.

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