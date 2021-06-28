Контроль качества воды ужесточили на водопроводных станциях Нижегородского водоканала

Контроль качества воды по микробиологическим показателям ужесточили на водопроводных станциях Нижегородского водоканала. В целом, вода проходит проверку по 80 различным показателям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За состоянием качества воды следят ежедневно, а во время аномальной жары специалисты вирусологической и бактериологической лаборатории и вовсе работают в усиленном режиме. Воду проверяют на наличие бактерий и вирусов.

Речная вода фактически очищается до уровня питьевой путем полного цикла очистки, в котоый входит аммонизация, фильтрация, озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание и другие этапы.

- Анализы берутся на всех стадиях водоподготовки, начиная от реки и заканчивая водораспределительной сетью города. Для проверки воды на наличие вирусов в нашей лаборатории имеется специальное оборудование ПЦР – диагностики, позволяющее вычленить РНК вирусов в воде, - подчеркнула начальник управления качества воды Татьяна Свечникова.

В случае отклонений воды от нормы будут приняты дополнительные меры по промывке водопроводов.

Отметим, что круглосуточно за качеством воды на водопроводных станциях Нижегородского водоканала следят свыше 100 высококвалифицированных химиков и бактериологов. Контролирующие мероприятия проводят и специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!