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Общество28 июня 2021 17:21

Контроль качества воды ужесточили на водопроводных станциях Нижегородского водоканала

Вода проходит проверку по 80 различным показателям
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Контроль качества воды по микробиологическим показателям ужесточили на водопроводных станциях Нижегородского водоканала. В целом, вода проходит проверку по 80 различным показателям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За состоянием качества воды следят ежедневно, а во время аномальной жары специалисты вирусологической и бактериологической лаборатории и вовсе работают в усиленном режиме. Воду проверяют на наличие бактерий и вирусов.

Речная вода фактически очищается до уровня питьевой путем полного цикла очистки, в котоый входит аммонизация, фильтрация, озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание и другие этапы.

- Анализы берутся на всех стадиях водоподготовки, начиная от реки и заканчивая водораспределительной сетью города. Для проверки воды на наличие вирусов в нашей лаборатории имеется специальное оборудование ПЦР – диагностики, позволяющее вычленить РНК вирусов в воде, - подчеркнула начальник управления качества воды Татьяна Свечникова.

В случае отклонений воды от нормы будут приняты дополнительные меры по промывке водопроводов.

Отметим, что круглосуточно за качеством воды на водопроводных станциях Нижегородского водоканала следят свыше 100 высококвалифицированных химиков и бактериологов. Контролирующие мероприятия проводят и специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области.

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