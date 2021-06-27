В Шахунье пропала 12-летняя девочка

12-летняя ушла от бабушки и не вернулась в Шахунье фото: ПСО "Волонтер"

Девочка-подросток разыскивается в Нижегородской области. Информацию о ее пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По информации, в субботу, 26 июня, 12-летняя София Кочнева ушла гулять от бабушки, которая живет по адресу г. Шахунья, ул. Коммунистическая, д. 174, и не вернулась. Родные и близкие не знают, где она может находиться.

У разыскиваемой рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, стрижка – каре.

На нее были надеты чёрная футболка, светло-коричневые джинсы, чёрные кеды. С собой девочка взяла черный рюкзак.

Инфорг поиска: Наталья (Гуру) 8-910-385-35-52. Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.