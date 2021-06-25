Московский районный суд продлил арест нижегородскому бизнесмену Михаилу Иосилевичу еще на два месяца. Заседание, на котором было принято это решение, состоялось 23 июня, пишет Newsroom24 со ссылкой на адвоката Иосилевича.

Михаил Иосилевич находится в СИЗО уже несколько месяцев: он был арестован в конце января по подозрению в осуществлении деятельности организации, которая признана нежелательной на территории России. По версии следствия, он предоставлял собственные помещения сторонникам одной из таких организаций.

Весной адвокаты Иосилевича подавали ходатайство о замене ареста подпиской о невыезде, однако суд его не удовлетворил.