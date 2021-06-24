Сэйвгарды могут появиться в местах аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде

Специалисты, помогающие разобраться в вопросах эксплуатации электросамокатов, могут появиться в местах их аренды и парковки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сэйвгарды будут заниматься вопросами безопасности и культуры управления электросамокатов. Такой вопрос обсуждался в связи с тем, что многие пользователи не знают и не обладают правила эксплуатации данной техники.
- Эта простая мера помогает поддерживать культуру использования электротранспорта, а также формирует уважительное отношение друг к другу участников движения, которыми являются и пешеходы, - подчеркнул руководитель направления каршеринг и новая мобильность «Ситимобил» департамента по связям с госорганами Александр Оленин.
Кроме того, на определенных дорожных участках хотят урегулировать скорость движения электросамокатов. Планируется, что в местах большого скопления людей будет действовать ограничение до 10 километров в час.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!