Нижегородцам напомнят о правилах поведения в жару через систему экстренного оповещения

Нижегородцев проинформируют о правилах поведения в жару с 23 по 28 июня через систему экстренного оповещения. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода».

- Информирование будет проводиться посредством акустических устройств системы в 11.00, 15.00, 19.00. Нижегородцам напомнят основные правила поведения во время жары: меньше находиться на солнце, носить головные уборы и пить больше воды, - уточнили в МКУ.

Кроме того, особое внимание управление ГОЧС обращает на правила поведения при купании:

· Купаться только на специально оборудованных пляжах

· Не входить в воду в нетрезвом состоянии

· Не оставлять детей без присмотра

· Не нырять в незнакомых местах

· Не заплывать за буйки.

Также, на территории Нижнего Новгорода установился четвертый класс пожароопасности, в такое время строго запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности, бытовых отходов, мусора и так далее.

Напомним, что в период с 22 по 26 июня в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается аномальная жара до +35..+37 градусов. Также в эти дни возможны ЧС, связанные с перевозкой опасных грузов и отключением электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Возможно увеличение числа аварий на маломерных судах.