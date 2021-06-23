Автодорогу в Ольгино передадут в областную собственность

Автомобильная дорога в Ольгино будет передана в областную собственность. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы Нижнего Новгорода, состоявшемся 23 июня.

- Дорогу общего пользования на проспекте Гагарина от поста УГИБДД передают региону, - рассказали депутаты. – Это будет сделано для строительства транспортной развязки в районе деревни Ольгино. После окончания строительства развязки автомобильную дорогу передадут в муниципальную собственность.

Напомним, ранее объект был передан в безвозмездное пользование ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог». Сейчас на земельный участок под дорогой заключено соглашение об установлении сервитута между администрацией города и государственным казенным учреждением.