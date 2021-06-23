Абонентские центры Нижегородского водоканала перешли на прием по записи

Абонентские центры Нижегородского водоканала ужесточили правила приема абонентов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Начиная с 22 июня попасть на прием в Центр по работе с абонентами на улице Политбойцов, 21а и Центр проектно-технических согласований на улице Керченской, 15а можно только по предварительной записи. Приниматься абоненты будут лишь для подачи и получения документов.

Записаться на прием в абонентский центр можно по интернету через личный кабинет или по телефону 8(831) 233-99-99. Все посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Все остальные вопросы можно решить онлайн через личный кабинет на сайте водоканала – услуги доступны как для физических, так и для юридических лиц. Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению. Кроме того, можно управлять сразу несколькими счетами, что позволяет передавать данные и проводить оплату, например, за пожилых родственников.

«За прошедший год на сайте зарегистрировались более 16 тысяч абонентов, которые воспользовались услугами личного кабинета около 45 тысяч раз. Наибольшей популярностью пользуются услуги передачи показаний счетчиков, а также онлайн оплаты счетов. Также одной из самых востребованных услуг стала консультация по вопросам подключения к сетям централизованного холодного водоснабжения и абонентского обслуживания, такой возможностью воспользовались более 8,5 тысяч абонентов», - рассказал директор по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов.