Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода привился от covid-19 Фото: пресс-служба мэрии

Первый заместитель нижегородского мэра Дмитрий Савохин сделал прививку от коронавируса во вторник, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Процедура абсолютно безболезненная, рекомендую ее всем. Советую перестать слушать глупые сказки о массовых побочных эффектах, а просто сходить и привиться. У меня много знакомых с прививками, и они живут с куда большей уверенностью в завтрашнем дне, – заявил Дмитрий Сивохин.

Кроме того, 22 июня вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции сделали еще 60 сотрудникам нижегородского метро. Перед получением вакцины сотрудники заполнили анкету с информацией о состоянии своего здоровья. Затем им измерили давление, температуру и провели устное анкетирование о наличии хронических или иных заболеваний.

Напомним, что около 400 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом 330 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины. Власти приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавируса в связи с ростом числа заболевших в Нижегородской области. С начала пандемии COVID-19 побороли уже 115 тысяч жителей Нижегородской области.