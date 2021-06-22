Десять нижегородцев получили тепловые удары за последние два дня

За последние два дня, десять человек с тепловыми ударами обратились в медицинские учреждения Нижнего Новгорода, а четверым потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отметила, что особенно в жаркую погоду страдают люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые граждане и дети.

Специалисты также предупреждают, что в такую погоду необходимо сократить время пребывания на улице особенно в период с 11:00 до 17:00.

Напомним, что аномальная жара ожидается в Нижнем Новгороде с 21 по 25 июня. Нижегородцам рекомендуют избегать воздействия жары – носить светлую и воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Необходимо следить за детьми и не оставлять их и животных в припаркованных автомобилях. В пожароопасный период рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила безопасности. Не жгите мусор на дачных и садовых участках и рядом с лесом. При обнаружении природного пожара незамедлительно вызовите пожарных.