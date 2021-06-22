На Заречном бульваре построят новую детскую поликлинику

На заседании архитектурного совета при министерстве градостроительства региона, которое состоялось в воскресенье, 20 мая 2021 года, одобрили проект строительства новой детской поликлиники в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Протокол заседания опубликован на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Согласно опубликованному на сайте протоколу, разработчиками проекта новой детской поликлиники выступила компания ООО «Золотое сечение» по заказу ООО «НижТепло». Изначально было представлено три варианта аранжировки фасадов, из которых только один одобрили и приняли его для дальнейшей работы члены совета.

Детская поликлиника на Заречном бульваре по проекту представляет из себя двухэтажное здание с широкими окнами, рядом с которым также обустроят небольшой сквер, посадят деревья и кустарники.

Стоит отметить, что авторы проекта при разработке учитывали необходимость связи нового здания с окружающей застройкой.