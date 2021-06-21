Антибиотик обнаружен в свиных почках кстовского производства

Антибиотик тетрациклиновой группы – диоксициклин был найден в мясных субпродуктах кстовского производства. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Несоответствие нормам безопасности выявили в почках свиных замороженных от ООО «Кстовский мясокомбинат». Исследование проводилось в рамках комплекса мероприятий, направленных на пресечение фактов использования некачественной и опасной продукции животного происхождения.

Для потребителя наличие антибиотика в продукции опасно тем, что он может вызвать аллергические реакции, расстройство функции кишечника, изменение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и другое.

В настоящее время на производителя возбуждено дело об административном нарушении. Выясняются все обстоятельства, при которых была выпущена некачественная и опасная продукция.

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