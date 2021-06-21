Изображение пламени появится на нижегородской телебашне 22 июня

Во вторник, 22 июня, на телебашне, расположенной на улице Белинского в Нижнем Новгороде, включат тематическую подсветку. Иллюминация будет приурочена ко Дню памяти и скорби, а также 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает нижегородский филиал ФГУП «РТРС».

На медиафасадах телебашни появится символическое изображение пламени. Таким образом, регион присоединится к Всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти».

Напомним, что новая архитектурно-художественная подсветка был смонтирована на телебашне еще в 2018 году. Кроме того, в апреле 2021 года для улучшения качества транслируемых изображений пиксельные светильники светового панно были заменены на более современные.

Подсветка включается на телебашне Нижнего Новгорода в честь главных праздничных дат – по случаю Дня Победы, в День России и другие праздничные дни.

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